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СЦКК: Украина ударила по Мариуполю тремя дальнобойными ракетами

СЦКК: Украина ударила по Мариуполю тремя дальнобойными ракетами

ВСУ ударили по Мариуполю тремя дальнобойными ракетами. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК ( Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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АндрейБорков
И где наши ПРО-ПВО? Хреново, очень хреново!
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