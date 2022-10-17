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«Ну они и заткнулись». Он ответил, почему у Родины-Матери открыт рот. Монументу "Родина-мать зовёт!" - 55 лет

«Ну они и заткнулись». Он ответил, почему у Родины-Матери открыт рот. Монументу "Родина-мать зовёт!" - 55 лет

Монументу "Родина-мать зовёт!" - 55 лет! Ист. фото - adarussia.ru Ее задумывали при Сталине, возводили при Хрущеве, а открыли при Брежневе.

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