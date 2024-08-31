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WSJ: США отказались отправлять на Украину американцев для обслуживания техники

WSJ: США отказались отправлять на Украину американцев для обслуживания техники

США всегда готовы выделить Украине новый пакет военной помощи и отправить технику и вооружение. Но вот делиться собственными людьми правительство Штатов не хочет, передает издание The Wall Street Journal.

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