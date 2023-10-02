Советники Лондона в зоне СВО ликвидированы. Дрозденко заявил: "Бешенство британцев понятно"

Эксперт объяснил: стоит ли бояться угроз британцев после русских ударов по украинским штабам.Дмитрий Дрозденко, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества", объяснил нервное поведение британцев.
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