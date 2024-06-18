Начало истории «несимпатичной» собаки: «Меня сегодня усыпят!»

Гена Саваторов

В Минске часто выбрасывают котят из авто на оживлённых дорогах во время движения. Естественно те попадают под колёса. Наверно было бы правильно, что бы эти водители почаще встречались со столбами, отбойниками и всем остальным. может тогда мир стал бы чище и добрее.