Люди переходили на другую сторону улицы при виде «несимпатичного» пса… Читая эту историю, глубоко удивляешься людской чёрствости и недальновидности.
Начало истории «несимпатичной» собаки: «Меня сегодня усыпят!»
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Гена Саваторов
В Минске часто выбрасывают котят из авто на оживлённых дорогах во время движения. Естественно те попадают под колёса. Наверно было бы правильно, что бы эти водители почаще встречались со столбами, отбойниками и всем остальным. может тогда мир стал бы чище и добрее.
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10 час.
лл
лина любимцева
Девочка-питбуль просто очаровательная!!! У ее теперешнего папы отличный вкус!!
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9 час.
Элеонора Коган
Элли, ты прост прелесть!!!! Джону и Кайле большое спасибо за спасение этого милого солнышка!!!!Кто назвал её несимпатичной, сам урод. Счастья тебе,малышка!!!!
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1 час.
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