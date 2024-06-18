Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Начало истории «несимпатичной» собаки: «Меня сегодня усыпят!»

Начало истории «несимпатичной» собаки: «Меня сегодня усыпят!»

Люди переходили на другую сторону улицы при виде «несимпатичного» пса… Читая эту историю, глубоко удивляешься людской чёрствости и недальновидности.

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Комментарии
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Гена Саваторов
В Минске часто выбрасывают котят из авто на оживлённых дорогах во время движения. Естественно те попадают под колёса. Наверно было бы правильно, что бы эти водители почаще встречались со столбами, отбойниками и всем остальным. может тогда мир стал бы чище и добрее.
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лл
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Элли, ты прост прелесть!!!! Джону и Кайле большое спасибо за спасение этого милого солнышка!!!!Кто назвал её несимпатичной, сам урод. Счастья тебе,малышка!!!!
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