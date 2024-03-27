Землевладелец из Рамешковского округа забросил свои сельхозугодья

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям осенью 2023 года проводилось выездное обследование, в ходе которого осмотрен земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 9,1 гектара (пашня), расположенный вблизи деревни Погорельцы сельского поселения Ведное Рамешковского муниципального округа Тверской области.
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