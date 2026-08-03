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Журнал «Профиль»

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Продуктовые ритейлеры обсуждают доставку в магазины силами поставщиков – "Ъ"

Крупнейшие розничные сети прорабатывают с поставщиками изменения в договорах, предполагающие поставку товаров в распределительные центры и магазины силами самих производителей и дистрибуторов, пишет "Коммерсант".

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