На Госпитальной площади в Москве загорелся родильный дом

В Москве на Госпитальной площади произошел пожар на седьмом этаже родильного дома. Как стало известно агентству ТАСС от источника в экстренных службах, инцидент случился в Городской клинической больнице №29 имени Баумана.
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