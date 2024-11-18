Дорогая простота стиля преппи 2024: 5 секретов, о которых нужно знать

Каждый стиль в моде рождается из определенной культуры и истории. Преппи, который родился на американских кампусах в 80-х годах, соединяет в себе элегантность классики с неформальным настроением студенческой жизни.
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