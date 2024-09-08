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Царьград

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Обратите внимание на действия Шойгу и доклад Путину: Между строк считано

Обратите внимание на действия Шойгу и доклад Путину: Между строк считано

После выхода из договора СНВ III Россия приняла решение изменить свою ядерную доктрину. Но обратите внимание: то, что такой шаг возможен, читалось и раньше между строк.

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