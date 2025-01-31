«Поймал птицу удачи». Житель Дальнего Востока выиграл миллиард рублей в лотерею. Как ему это удалось?

Выигравший миллиард в лотерею россиянин вышел на связь и обратился за призом Россиянин стал победителем лотереи «Новогодний миллиард» от «Русского лото» — выигравший миллиард рублей житель Дальнего Востока уже обратился к организаторам и начал процесс оформления выдачи денежных средств, сообщили в «Столото».