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FiNE NEWS

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Привычные овощи оказались полезны для защиты печени от ожирения

Ученые обнаружили, что синигрин, природное соединение, присутствующее в крестоцветных овощах, включая белокочанную капусту, брокколи и цветную капусту, может оказывать защитное действие на печень при ожирении.

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