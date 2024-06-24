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Регионы России

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Патриарх Кирилл призвал положить конец межнациональной вражде после теракта в Дагестане

Патриарх Кирилл призвал положить конец межнациональной вражде после теракта в Дагестане

Патриарх Кирилл призвал к пресечению межнациональной вражды и радикализации религий после терактов в Дагестане, где погибли и получили ранения сотрудники правоохранительных органов и мирные жители, в том числе священник.

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