Бывший зять внука Хрущева Алексея Аджубея подтвердил факт его смерти

Ученый-биолог Алексей Аджубей, внук советского лидера Никиты Хрущева, скончался 6 января. Факт смерти «Звезде» подтвердил один из авторов проекта арт-парка «Никола-Ленивец» Иван Полисский, бывший муж дочери Аджубея Ксении.
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