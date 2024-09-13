Больше половины россиян поддерживают возвращение оценок за поведение

К недопустимым нарушениям школьной дисциплины граждане России относят курение, употребление алкоголя и наркотиков (24%), рукоприкладство (20%), воровство (18%), оскорбления в чужой адрес (11%), прогулы (9%) и несоблюдение правил безопасности (8%).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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