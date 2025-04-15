Депутат Миронов выступил против переплат за ЖКХ

Депутат Сергей Миронов объяснил, что законопроект об ограничении роста платежей за жилищно-коммунальные услуги был подготовлен на основе анализа ситуации в этой сфере и многочисленных обращений граждан, сообщил сайт RT.
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