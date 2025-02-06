Рост неизбежен: что будет с ценами на строительство частных домов

Цены на строительство частных домов в 2025 году могут вырасти на 15–25% Рассказываем, как изменилась стоимость строительства частных домов в 2024 году и чего ждать от цен в этом году Цены на строительство частных домов в 2024 году, по оценкам экспертов, выросли в среднем от 4% до 25% в зависимости от технологии строительства и класса.