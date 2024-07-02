Депутат Госдумы поддержал идею вернуть оценки за поведение в школах

Государственная Дума поддерживает идею вернуть оценки за поведение в школьный табель успеваемости. Это предложение было озвучено ранее в Совете по правам человека, где также обсуждалось возможное влияние таких оценок на результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Всероссийских государственных экзаменов (ОГЭ).