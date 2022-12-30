В Татарстане на поддержку волонтерского движения в сфере туризма в 2023 году выделят 3,4 млн рублей

Как стало известно «Реальному времени», Госкомитет Татарстана по туризму направит из республиканского бюджета 3,4 млн рублей на поддержание работы волонтеров в 2023 году, а также на организацию их подготовки по основам обслуживания туристов.
Как стало известно «Реальному времени», Госкомитет Татарстана по туризму направит из республиканского бюджета 3,4 млн рублей на поддержание работы волонтеров в 2023 году, а также на организацию их подготовки по основам обслуживания туристов.
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