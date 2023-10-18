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На чаепитии у Берии. Главное «приключение» жены особиста

На чаепитии у Берии. Главное «приключение» жены особиста

Не исключено, что герой серии наших публикаций Пётр Язев оказался на БАМе потому, что просто попал под раздачу (на фото – его жена с подругой Шурой).

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Комментарии
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Валерий Симоненко
Обыный мужик это Лаврентий Павлович,  к бабам, а не какой то  там маньяк - ёбарь, как его изображают... Мужик к разным бабам  в разных ситуация и в разных своих настроениях, РАЗНЫЙ! бывает. Впрочем, бабы тоже разные бывают в разных ситуациях, с разными мужиками и при разном  своём настроении. Жизнь, однако...
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