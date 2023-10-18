Не исключено, что герой серии наших публикаций Пётр Язев оказался на БАМе потому, что просто попал под раздачу (на фото – его жена с подругой Шурой).
На чаепитии у Берии. Главное «приключение» жены особиста
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Симоненко
Обыный мужик это Лаврентий Павлович, к бабам, а не какой то там маньяк - ёбарь, как его изображают... Мужик к разным бабам в разных ситуация и в разных своих настроениях, РАЗНЫЙ! бывает. Впрочем, бабы тоже разные бывают в разных ситуациях, с разными мужиками и при разном своём настроении. Жизнь, однако...
Ответить
47 мин.
Свежие комментарии