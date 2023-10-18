На чаепитии у Берии. Главное «приключение» жены особиста

Валерий Симоненко

Обыный мужик это Лаврентий Павлович, к бабам, а не какой то там маньяк - ёбарь, как его изображают... Мужик к разным бабам в разных ситуация и в разных своих настроениях, РАЗНЫЙ! бывает. Впрочем, бабы тоже разные бывают в разных ситуациях, с разными мужиками и при разном своём настроении. Жизнь, однако...