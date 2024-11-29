Лучшие образцы антиквариата представили в Гостином дворе в Москве

В Москве в Гостином дворе открылся Антикварный салон. В нем представлены шкаф для бумаг императрицы Марии Федоровны, комод Екатерины II и другие предметы интерьера - все образцы когда-то находились в императорских резиденциях или дворцах столичной знати.
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