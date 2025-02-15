Царьград Россия должна взять 6 городов. Иначе проигрыш: Дугин об СВО и "сделке" с Трампом Фото: Коллаж Царьграда Безусловно, переговоры России и США важны.
Нас опять надуют? "Путину в затылок смотрит родная армия": Военкор сказал неудобную правду о переговорах
Комментарии
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seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
Честно скажу: задолбали советчики брать города.Хочется встретиться с ними на передовой, дать им АКа и попросить показать пример КАК?Минские соглашения вспоминают , а Мариуполь забыли? Штурм городов это предельное напряжение сил и средств!!! Проще взять город в кольцо, блокировать, перекрыть снабжение и коммуникации-сами сдадут, однако наши потери будут минимизированы!
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14 час.
Евгений Кузнецов
Что бы брать города нужно наступать.А мы практически три года топчемся на месте-особенно на юге.
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14 час.
Юрий Горемыкин
С очевидным вступлением в войну против России НАТО задача СВО изменилась - цель теперь в уничтожении государства Украина в его сегодняшнем виде...Говорят о том что мы готовы остановить боевые действия и готовы к переговорам если только ВСУ уберут свои войска с нашей территории включая новые области.... Но это ведь мягко говоря не есть Победа России...Только один приемлем вариант - КАПИТУЛЯЦИЯ Украины, полная безоговорочная КАПИТУЛЯЦИЯ!!! Не имею права давать советы Руководству но по моему мнению настала пора прекратить наконец всякую торговлю с Украиной и через Украину. Убрать от руководства СВО капитал и его интересы ,развязать руки военным и дать им возможность победить! Перекрыть все пути снабжения ВСУ, лишить их материальной базы ведения боевых действий, принудить к капитуляции.КАПИТУЛЯЦИЯ!!! Только Полная и безоговорочная КАПИТУЛЯЦИЯ Украины!!! Это непременное и главное условие ведения каких либо переговоров. При этом Крым само собой был есть и всегда будет Российским, это вообще не обсуждается! К присоединенным ранее Донецкой Луганской Херсонской и Запорожской областям должны вернуться в состав России Одесская Николаевская Днепропетровская и Харьковские области. Украина не должна иметь выход к морю! На остальной территории возможно создание нового государства Украина по подобию как создавалась после падения фашистской Германии ГДР с обязательным постоянным присутствием Группы российских войск в Украине, при этом чтобы Европа реально воевавшая против нас не дергалась, с не меньшим качественным и количественным составом чем ГСВГ. Только так!!! Проигравшая Европа кроме того в качестве репарации должна предоставить в полную российскую юрисдикцию сухопутный коридор с проложенной железной дорогой через территорию любой страны Европы шириной не менее 500км соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России. Вот на этих условиях конечно нужно завершать СВО
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14 час.
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