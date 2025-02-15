Нас опять надуют? "Путину в затылок смотрит родная армия": Военкор сказал неудобную правду о переговорах

Юрий Горемыкин

С очевидным вступлением в войну против России НАТО задача СВО изменилась - цель теперь в уничтожении государства Украина в его сегодняшнем виде...Говорят о том что мы готовы остановить боевые действия и готовы к переговорам если только ВСУ уберут свои войска с нашей территории включая новые области.... Но это ведь мягко говоря не есть Победа России...Только один приемлем вариант - КАПИТУЛЯЦИЯ Украины, полная безоговорочная КАПИТУЛЯЦИЯ!!! Не имею права давать советы Руководству но по моему мнению настала пора прекратить наконец всякую торговлю с Украиной и через Украину. Убрать от руководства СВО капитал и его интересы ,развязать руки военным и дать им возможность победить! Перекрыть все пути снабжения ВСУ, лишить их материальной базы ведения боевых действий, принудить к капитуляции.КАПИТУЛЯЦИЯ!!! Только Полная и безоговорочная КАПИТУЛЯЦИЯ Украины!!! Это непременное и главное условие ведения каких либо переговоров. При этом Крым само собой был есть и всегда будет Российским, это вообще не обсуждается! К присоединенным ранее Донецкой Луганской Херсонской и Запорожской областям должны вернуться в состав России Одесская Николаевская Днепропетровская и Харьковские области. Украина не должна иметь выход к морю! На остальной территории возможно создание нового государства Украина по подобию как создавалась после падения фашистской Германии ГДР с обязательным постоянным присутствием Группы российских войск в Украине, при этом чтобы Европа реально воевавшая против нас не дергалась, с не меньшим качественным и количественным составом чем ГСВГ. Только так!!! Проигравшая Европа кроме того в качестве репарации должна предоставить в полную российскую юрисдикцию сухопутный коридор с проложенной железной дорогой через территорию любой страны Европы шириной не менее 500км соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России. Вот на этих условиях конечно нужно завершать СВО