Дом из хоррора "Хэллоуин" с Джейми Ли Кертис продали за $1,68 миллион

Дом, в котором проходили съемки фильма "Хэллоуин", продали за $1,68 миллион. Об этом сообщает TMZ. По данным издания, недвижимость выставили на продажу в прошлом месяце по цене $1,8 миллион, однако найти покупателя по такому ценнику оказалось непросто.