Небензя: США пытаются заставить палестинцев подчиниться Израилю

Соединенные Штаты Америки готовы закрывать глаза на преступления Израиля в отношении мирного населения сектора Газа, поскольку палестинцы являются лишь препятствием на пути реализации интересов Тель-Авива.
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