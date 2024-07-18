Один человек погиб, двое госпитализированы в результате ДТП в Медвежьегорском районе

Прокуратура Медвежьегорского района устанавливает обстоятельства смертельного ДТП. По предварительным данным, 18 июля около 18 часов на 613 км автомобильной дороги «Вологда – Медвежьегорск» произошло столкновение легкового автомобиля марки «Рено Дастер» и пассажирского автобуса.
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