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Аргументы недели

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Что происходит с русским языком?

Что происходит с русским языком?

Слово «махаю» стало литературной нормой и вошло в современные словари. Пока образованные люди, привыкшие избегать в своей речи этой формы, считавшейся разговорной, хватаются за сердце, филологи шутят: «Похоже, и «ложить» не за горами.

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Комментарии
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Виктор Луговой
&quot;у меня закрадываются подозрения, что скоро мы в словарях увидим «щас»&quot; Прям щща!!
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