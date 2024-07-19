Зоозащитница о том, как заставить хозяев нести ответственность за питомцев: регистрация и налоги

В Югре мужчина завел 12 собак, устроил антисанитарию в доме и не выгуливал половину питомцев. Как предотвратить безответственное отношение людей к животным и зачем некоторые берут к себе питомцев, которых не в состоянии содержать, поделилась своим мнением с «ФедералПресс» эксперт-консультант в зоозащитной сфере и председатель правления регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» Александра Нуриева:«Такие ситуации помогли бы предотвратить обязательная регистрация животных и наличие контролирующего органа, у которого были бы соответствующие полномочия.