Свириденко: совместный с США фонд заработает через 30-45 дней после ратификации

Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что инвестиционный фонд по соглашению с США о полезных ископаемых начнет функционировать через 1-1,5 месяца после ратификации документа Верховной радой.
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