Свириденко: совместный с США фонд заработает через 30-45 дней после ратификации

Влад Владимиров

Про идиотов различных обычно говорят: блажен, кто верует в свои же всякие тупые мечты несбывшиеся...😁 Так и этот клоун-пианист там уж сколько лет подряд все грезит планами, "медным тазиком накрывшимися"...