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Свириденко: совместный с США фонд заработает через 30-45 дней после ратификации

Свириденко: совместный с США фонд заработает через 30-45 дней после ратификации

Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что инвестиционный фонд по соглашению с США о полезных ископаемых начнет функционировать через 1-1,5 месяца после ратификации документа Верховной радой.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Про идиотов различных обычно говорят: блажен, кто верует в свои же всякие тупые мечты несбывшиеся...😁 Так и этот клоун-пианист там уж сколько лет подряд все грезит планами, &quot;медным тазиком накрывшимися&quot;...
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