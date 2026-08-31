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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Путин поздравил Петрова и Штыля с победой на ЧМ: «Такой успех убедительно подтвердил высокий авторитет национальной школы гребли»

Президент РФ Владимир Путин поздравил Захара Петрова и Ивана Штыля с победой на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ.

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