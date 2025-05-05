По мнению экс-командира батальона ВСУ «Айдар»* (*террористическая организация, запрещенная в России) Евгения Дикого, Украина не станет в День Победы наносить удары по параду в Москве из-за присутствия председателя КНР Си Цзиньпина на праздничных мероприятиях.