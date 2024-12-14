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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Украина обратилась в УЕФА и ФИФА из-за показа карты страны без Крыма в трансляции

Украинская ассоциация футбола(УАФ) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за показа территорий страны без Крыма в трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.

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