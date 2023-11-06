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Названы способы снизить цену при покупке авто

Названы способы снизить цену при покупке авто

Не стоит пытаться снизить стоимость автомобиля с пробегом по телефону до осмотра — в реальности выгода может составить гораздо больше, сказал директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник.

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