Русская весна
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Русская весна

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Враг атаковал Подмосковье — есть пострадавшие и пожары (ФОТО)

Враг атаковал Подмосковье — есть пострадавшие и пожары (ФОТО)

С ночи 3 августа враг много раз пытался атаковать Московский регион, есть пострадавшие и пожары. В Кубинке беспилотник врезался в многоквартирный дом, начался пожар.

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