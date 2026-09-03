Враг атаковал Подмосковье — есть пострадавшие и пожары (ФОТО)

С ночи 3 августа враг много раз пытался атаковать Московский регион, есть пострадавшие и пожары. В Кубинке беспилотник врезался в многоквартирный дом, начался пожар.
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