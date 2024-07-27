В Мордовии два курьера телефонных мошенников признаны виновными в хищении 3 млн рублей у пенсионеров

Собранные следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 19-летнего и 22-летнего жителей Рузаевки, признанных виновными в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч.
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