Очень, очень хороша была Олечка!

Олечка была невероятно красивой. Такая красивая, что даже голуби, увидев ее курящей на балконе, застывали в воздухе и забывали как летать и гадить.
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сказка...если Олечка была бы умной,она уже через пару месяцев бы всё поняла и ушла...и не надо было бы тратить ПЯТЬ лет на этого лоха...
Конечно , некоторые , так сказать "мусчины" любят обс.ть своих жен, чтобы те нос слишком не задирали...А еще любят запугивать : "Развод? - только через ТВОЙ труп "!..