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РЖАКА

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Очень, очень хороша была Олечка!

Очень, очень хороша была Олечка!

Олечка была невероятно красивой. Такая красивая, что даже голуби, увидев ее курящей на балконе, застывали в воздухе и забывали как летать и гадить.

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