FT: ЕС рассматривает способ введения санкций против РФ в обход вето Венгрии

Евросоюз рассматривает использование мер контроля над движением капитала и пошлин против России, если Венгрия заблокирует продление антироссийских экономических санкций, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
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