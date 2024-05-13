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Военное обозрение

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Скоростные катера ССО США серии SEALION

Скоростные катера ССО США серии SEALION

Силы спецопераций США имеют целый флот малозаметных скоростных катеров нескольких моделей. Недавно было принято решение об обновлении парка катеров тяжелого класса типа SEALION.

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