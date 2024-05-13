Скоростные катера ССО США серии SEALION

Силы спецопераций США имеют целый флот малозаметных скоростных катеров нескольких моделей. Недавно было принято решение об обновлении парка катеров тяжелого класса типа SEALION.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Посёлки Стрелечья и Гатище Харьковской области перешли под контроль российской армии
- Опубликованы кадры уничтожения очередного немецкого танка Leopard 2 ВСУ на Марьинском направлении
- Американский аналитик: Темпы продвижения армии России в Харьковской области высоки, и ситуация для Киева становится крайне опасной
Свежие комментарии