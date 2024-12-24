Дмитрий Спивак: Готовится мобилизация 18-летних украинских ребят

17-я Полтавская бригада готовится принять много 20-летних новобранцев, а её представитель Сергей Лунич утверждает, что снижение мобилизационного возраста уже на столе в Верховной Раде и ждет своего одобрения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии