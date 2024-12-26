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Пустуют не только квартиры в новостройках, но и муниципальные

Пустуют не только квартиры в новостройках, но и муниципальные

Все знают, что в России существует жилищная проблема. Количество нуждающихся в жилье громадное. Очередь из тех, кто имеет право на получение муниципального или государственного жилого помещения измеряется даже не в людях, а в годах ожидания этого блага.

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