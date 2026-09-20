На Кубе полностью отключилась энергосистема. Не хватает продуктов питания, экономика рушится.(((

18 сентября на Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы. Министерство энергетики и горнорудной промышленности страны сообщило: «Произошло полное отключение электросистемы.
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