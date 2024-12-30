Условия по автокредитам в 2025 году могут измениться – эксперт о нововведениях

Сохранение ключевой ставки на уровне 21% Центробанком России не сыграет большой роли для разворота падающего тренда на рынке автокредитования и никак не повлияет на ситуацию с сокращением выдач займов потребителям.
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