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Лев Лещенко рассказал, кто сможет заменить Аллу Пугачеву на российской эстраде

Лев Лещенко рассказал, кто сможет заменить Аллу Пугачеву на российской эстраде

Певец Лев Лещенко объяснил, кто сможет заменить вокалистку Аллу Пугачеву на российской эстраде. По его мнению, на эту роль подойдет исполнительница Полина Гагарина.

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