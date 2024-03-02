Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • лина любимцева
    Нужно брать Одессу и все черноморское побережье, а жЫдо-бандэровцев нужно ГНАТЬ ДО ЛЬВОВА!! И там снова определять им...Минобороны сообщи...
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    Мы первые, кто встанет на его пути – чтобы не было такого политика в нашем публичном пространстве», - заключил Клинце...Сомнения в СВО вы...
  • сергей шмельков
    буржуй р вся партия такая жеСомнения в СВО вы...

Нельзя бесконечно идти против Бога и безбедно существовать...

Комментарий  с  Перемог.   Сделан  был  достаточно  давно,    и  в  телеграмме  у  меня  был  выложен    тоже    давно,  а  здесь   выкладываю  сейчас   -  ибо  намедни  посмотрела   я,  как  сионофашисты  убивали   палестинцев,  пришедших  за  гуманитаркой,  и    выкладываю.

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