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Ворвались, избили и изнасиловали: В Харьковской области женщина несколько дней просидела в погребе после нападения французов

Установлена личность одного из французских наёмников, изнасиловавших жительницу Харьковской области. По словам пострадавшей, двое французов ворвались в её дом, избили и изнасиловали.

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