Источники сообщили о неспокойной ситуации в Киеве

В Киеве работают средства противовоздушной обороны Работа средств противовоздушной обороны зафиксирована на территории Киева в ночь на 12 января, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местных жителей и очевидцев.
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