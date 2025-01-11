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Источники сообщили о неспокойной ситуации в Киеве

Источники сообщили о неспокойной ситуации в Киеве

В Киеве работают средства противовоздушной обороны Работа средств противовоздушной обороны зафиксирована на территории Киева в ночь на 12 января, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местных жителей и очевидцев.

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