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Медицинское оборудование стоимостью более 13 млн рублей введено в эксплуатацию в больнице Керчи

Медицинское оборудование стоимостью более 13 млн рублей введено в эксплуатацию в больнице Керчи

В Керченской больнице №1 им. Н.И. Пирогова введено в эксплуатацию новое оборудование для проведения вмешательств на суставах Артроскопическая стойка стоимостью более 13 млн рублей закуплена за счет нормированного страхового запаса, сообщает Министерство образования Крыма .

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