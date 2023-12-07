Медицинское оборудование стоимостью более 13 млн рублей введено в эксплуатацию в больнице Керчи

В Керченской больнице №1 им. Н.И. Пирогова введено в эксплуатацию новое оборудование для проведения вмешательств на суставах Артроскопическая стойка стоимостью более 13 млн рублей закуплена за счет нормированного страхового запаса, сообщает Министерство образования Крыма .