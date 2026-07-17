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Красотка снова свободна: смотрим фото горячей Джулии Гарнер и обсуждаем причины ее расставания с Марком Фостером

Красотка снова свободна: смотрим фото горячей Джулии Гарнер и обсуждаем причины ее расставания с Марком Фостером

Они были вместе почти шесть лет. Актриса Джулия Гарнер, фото: Tim Whitby/Getty ImagesАктриса Джулия Гарнер известна по сериалу «Изобретая Анну», фильму «Фантастическая четверка: Первые шаги» и многим другим картинам.

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