Красотка снова свободна: смотрим фото горячей Джулии Гарнер и обсуждаем причины ее расставания с Марком Фостером

Они были вместе почти шесть лет. Актриса Джулия Гарнер, фото: Tim Whitby/Getty ImagesАктриса Джулия Гарнер известна по сериалу «Изобретая Анну», фильму «Фантастическая четверка: Первые шаги» и многим другим картинам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии