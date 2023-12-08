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Строить укрепы уже поздно: русские со сверхмощной артиллерией идут в атаку

Строить укрепы уже поздно: русские со сверхмощной артиллерией идут в атаку

На днях бывший комик анонсировал в своём очередном видеообращении из своего бункера строительство многих линий оборонительных сооружений, возведение которых обязаны взять на себя власти всех областей «страны У».

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