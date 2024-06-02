Кино: Почему бывший муж Анастасии Заворотнюк отказался прощаться с актрисой, хотя после развода с ней так и не женился

Анастасия Заворотнюк очень рано ушла из жизни, ей было всего 53. Несмотря на то, что все знали о том, что актриса борется с тяжёлым заболеванием, в душе у миллионов людей теплилась надежда на чудо и выздоровление самой прекрасной няни нашей страны.
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