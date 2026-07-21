Алиев назвал Россию неспособной обеспечивать партнеров нефтью

Россия утратила способность обеспечивать потребность традиционных партнеров в нефти и газе, но Азербайджан готов ее заместить, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев 21 июля на пресс-конференции в Берлине, сообщает Bloomberg.
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